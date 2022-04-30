Дослідник путінізму та відомий соціолог Ігор Ейдман вважає, що інформаційна кампанія не свідчить про якийсь реальний намір Путіна розпочати ядерну війну, проте вона може з часом сформувати у нього таку рішучість.

«Російські пропагандисти почали відкрито загрожувати Заходу ядерною війною, — пише Ігор Ейдман у соцмережах . — Чи реальна така загроза?

Зрозуміло, що це не ініціатива Симоньян чи Соловйова. Вони просто голови, що говорять, військової пропаганди, які транслюють затверджені в путінській адміністрації меседжі. Отже, рішення про те, щоб загрожувати ядерною війною прийнято на рівні кремлівських кураторів. Навіщо це потрібно Кремлю?

1. Росіянам посилається меседж: не дрейфити, ми найкрутіші, якщо треба, всіх атомними бомбами порвемо. Це може працювати тільки на найагресивнішу та безмозкову частину глядачів. Однак вони — опора режиму та ядро телеспоживачів. Та й сам путін недалеко від них пішов. Організатори пропаганди працюють на свою цільову аудиторію, а, головне, на свого глядача «номер один» і тому несуть войовничу радіоактивну пургу.

2. Західну аудиторію, якій всі ці апокаліптичні заклики до ядерної війни дбайливо перекладають місцеві ЗМІ, лякають: якщо ваші уряди допомагатимуть Україні, відморозок-путін потягнеться до ядерної валізки. Кремль шантажує Захід, щоб змусити його обмежити військову допомогу Україні.

Таким чином, ми маємо справу з інформаційною кампанією, яка аж ніяк не свідчить про якийсь реальний намір путіна розпочати ядерну війну. Проте ця кампанія може згодом сформувати у нього таку рішучість.

Я пам'ятаю пік холодної війни у першій половині 80-х, коли відносини СРСР із Заходом були трохи кращими, ніж зараз. Проте навіть радянська пропаганда подавала ядерну війну як найстрашніше, неприпустиме зло. Жоден радянський телеведучий не став би серйозно розмірковувати про перемогу в ній. Путінська пропаганда переплюнула радянську. Наразі ядерну війну легалізовано як можливий і навіть ймовірний шлях до військової перемоги над Заходом. Які б цілі спочатку не поставив Кремль пропагандистам, зараз фактично вони привчають народ і владу, яка не лише замовник, а й споживач їхньої пропаганди, до цієї думки.

Надаючи військову допомогу Україні, Захід не наближає ядерну війну, а захищає світ від її загрози. Катастрофи вдасться уникнути лише, якнайшвидше розгромивши путінську армію вторгнення, щоб путін втратив владу, не встигнувши наважитися натиснути «червону кнопку».

Фото із соціальних мереж

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