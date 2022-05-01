«Із рушницею пішов на танк»: колишній опер з Чернігівщини знищив рашиста, а сам загинув у нерівному бою

Леоніда Грищенка, мешканця Ягідного на Чернігівщині, де рашисти відзначилися особливою жорстокістю, поховали лише нещодавно поряд з батьком та братом у рідному селі. Чоловік доглядав за хворою мамою, коли у село вдерлися рашисти. Колишній оперуповноважений не втік, бо не міг покинути маму. Леонід був ще й мисливцем і мав зброю, яку приготував для захисту.

«Я приїздив до нього 2 березня, — розповів виданню „Час Чернігівський“ Павло, зять Леоніда Грищенка. — Тесть казав: „Якщо орки прийдуть у село, то одного та вб'ю“. Він розумів, якщо зайдуть вороги, то не буде сидіти на місці, не буде ховатися в погребі. Односельці достеменно не знають, як саме загинув він, бо налякані люди ховалися від обстрілів хто де. Але за їхніми словами, тесть, розуміючи, що сили нерівні, пішов у бій з окупантами зі звичайною мисливською рушницею. Одного з них він вбив, іншого поранив. Орки вирішили помститись і у сторону тестя поцілили з різних видів зброї. Він, на жаль, не встиг втекти».

Невдовзі прошите кулями тіло чоловіка знайшли на одній з вулиць Ягідного. Тіло ще довго пролежало там. Рашисти не дозволяли людям поховати героя. Згодом в будинок, де він жив, потрапив снаряд — і хата вигоріла вщент.

«Згарище лишилося від дому, в який ми приїздили з дружиною. Тут тесть жив останні 2−3 роки. Бо була хвора мати. В неї боліли ноги і ходити вона не могла, — додає зять Леоніда Грищенка Павло.

Нагадаємо, у Ягідному також загинув відеоінженер популярного у Чернігові телеканалу «Дитинець» Роман Нежиборець.

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