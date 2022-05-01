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«Готова на ці жертви»: Оля Полякова згодна відмовитись від виконання пісень російською мовою

18:15 1 травня 2022
«Готова на ці жертви»: Оля Полякова згодна відмовитись від виконання пісень російською мовою

Популярна співачка Оля Полякова палко підтримала законопроект про заборону трансляції по радіо та ТБ російськомовних пісень — його збираються запровадити до закінчення війни.

Про свою позицію вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

«Якщо вони захищають тут російськомовних, вбиваючи російськомовні міста, значить, потрібно прибрати всякий привід асоціювати себе з нами, називати себе нашими „братами“. Я, як російськомовна співачка розумію: все, що я робила до цього, тепер неможливо. І мені, звичайно, шкода моїх абсолютно золотих, нетлінних хітів, але я більше громадянка України і патріотка, ніж просто співачка, тому я готова на ці жертви», — сказала виконавиця.

Полякова впевнена, що українці — дуже волелюбний народ, який готовий за свою свободу «покласти душу та тіло».

«Дуже гірко усвідомлювати, що на долю нашого покоління випала війна, і що ми в дії доводимо готовність покласти наші „душу і тіло“ заради свободи. У нас немає іншого виходу: або ми захищатимемося, або нас поневолять, а бути рабами ми не можемо», — вважає вона.

Також Полякова не заперечує проти зміни деяких слів у гімні країни, вважаючи, що «якщо наш гімн буде позитивнішим, можливо, нашій країні буде легше».

Нагадаємо, раніше співачка образилася, що її не внесли в одіозний список «ворогів росії» поряд із Максимом Галкіним, Потапом та Настею Каменським.

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