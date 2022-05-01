«Це допоможе ідентифікувати тіла»: 3 травня у Бучі безкоштовно робитимуть ДНК-аналіз родичам вбитих

У Бучі та Бучанському районі Офіс Генерального прокурора спільно з Бучанською міською радою організовує безплатний ДНК-аналіз для родичів загиблих під час російської окупації на території району. Здати зразок ДНК можна буде 3 травня. Про це повідомили у міській раді.

«Для цього необхідно заповнити анкету і вас запросять на зручний для експертів час: bit.ly/bucha_dnk. Прохання з собою взяти паспорт. Станом на сьогодні, судово-медичні експерти вже взяли зразки ДНК від усіх загиблих та померлих, які були знайдені на території Бучанського району з 24 лютого по 28 квітня 2022 року. Відтак ідентифікувати родича можна, співставивши ці зразки ДНК з даними ДНК рідних батьків або дітей. Це допоможе слідчим ідентифікувати тіла, які нині бути зазначені в базі як нерозпізнані, а людям знайти та поховати своїх рідних».

У мерії додали, що здати зразок ДНК можна буде у вівторок, 3 травня 2022 року, з 9 години ранку до 14.00 поруч з Інформаційним центром ритуальної служби міста Буча. Адреса — вулиця Польова, 19.

Додамо, що станом на 28 квітня у моргах Бучі, Ірпеня та Ворзеля знаходиться 24 нерозпізнані тіла. Загалом відомо про понад 403 вбитих у громаді.

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