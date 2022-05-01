На путіна чекає серйозна операція: хто тимчасово стане «царем»

Російський президент володимир путін має найближчим часом лягти під ніж хірурга через прогресуючу онкологію, і він буде змушений на кілька днів відмовитися від контролю над війною в Україні.

Про це пише «Апостроф» з посиланням на Daily Mail.



Видання стверджує, що згідно з інформацією інсайдера в Кремлі, під час хвороби путіна його заміщатиме голова Ради безпеки та екс-глава ФСБ Микола Патрушев.

Патрушев вважається ключовим ініціатором стратегії війни — і людиною, яка переконала президента РФ, що Київ переповнений неонацистами.

Джерело зазначає, що путін хворіє на рак черевної порожнини та хворобу Паркінсона як мінімум протягом останніх 18 місяців.

Раніше він відклав операцію, яка не відбудеться до Дня Перемоги. Мовляв, операцію було призначено на другу половину квітня.

«путіну рекомендували зробити операцію, дата якої обговорюється і узгоджується. Здається, особливої терміновості немає, але й відкладати не можна. президент росії володимир путін хворий на онкологію, і останні проблеми, виявлені під час обстеження, пов'язані з цією хворобою», — йдеться у повідомленні.

Він також страждає на «шизоафективний розлад», що має симптоми шизофренії, включаючи галюцинації та манію, зазначає видання.

Кремль завжди рішуче заперечував, що путін має проблеми зі здоров'ям, і показував, що «цар» має відмінне здоров'я, навіть незважаючи на те, що останніми роками він загадковим чином зник з публічного поля.

Новина з'явилася на тлі припущень, що путін розпочне війну по всій Україні та оголосить масову мобілізацію військових, що є значним політичним ризиком.

Про Миколу Патрушева відомо, що він народився 1951 року в Ленінграді. Обіймав посади директора ФСБ Росії (1999—2008), Секретаря Ради безпеки Російської Федерації з 12 травня 2008 року. Генерал армії РФ. Вважається, що саме 70-річний Патрушев стоїть за стратегією російської армії в Україні.

Нагадаємо, останнім часом у світі посилилися побоювання щодо можливості застосування путінним зброї останнього доводу, тобто запуску по Україні балістичних ракет з ядерними боєголовками Втім, такий самий ефект матиме і удар по Запорізькій чи Південно-Українській АЕС.

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