«Кожен катюга отримає по заслузі»: оголосили підозру солдату рф, який імітував розстріли людей в Ірпені

Слідчі головного управління СБУ в Києві та області повідомили підозру військовому з рф Руслану Омаралінову. Його звинувачують у жорстокому поводженні із цивільними на окупованій території за попередньою змовою групою осіб. Про це стало відомо з опублікованої підозри Офісом Генерального прокурора.

З матеріалів відомо, що солдат народився 26 травня 1999 року в місті Семипалатинськ Республіки Казахстан, на даний час зареєстрований у місті Псков. Службу проходить за контрактом у складі 234-го десантно-штурмового полку зс рф.

«6 березня 2022 року Руслан Омаралінов разом з іншими невстановленими військовослужбовцями рф увійшов до міста Ірпінь Київської області, — сказано у повідомлені Генпрокуратури. — Там захопив приватне домоволодіння за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Гоголя, 11а, яке належить на праві приватної власності Собку I.П. Надалі Омаралінов разом із військовослужбовцями рф, зруйнувавши паркан, незаконно проникли на територію приватного будинку та розмістили у його дворі військову техніку. Мова йде про дві бойові розвідувально-дозорні машини.

Після окупації Ірпеня Руслан Омаралінов та інші солдати рф, яких поки що не ідентифікували, розпочали незаконні обшуки будівель міста з метою виявлення українських військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. У підвалі невстановленого будинку росіяни виявили Лисенка Р.М. і ще дев’ятьох невстановлених чоловіків. Окупанти позбавили їх волі, відібрали два мобільні телефони. Полонених утримували в підвалі ЖК «Грін Ярд» по вулиці Гайдамацькій. Руслан Омаралінов та інші солдати били людей прикладами зброї по ребрах та ногах, погрожували вбивством та розстрілом Лисенку Р.М. та іншим затриманим. Вони відмовляли в їжі й питній воді та примушували справляти потреби в місці утримання.10 березня Омаралінов і його товариші імітували розстріл Лисенка Р.М. і ще дев’яти полонених, стріляючи з автоматів поверх голів".

Крім того, за інформацією слідства, знущався солдат рф і з жінок:

«15 березня в Ірпені на перетині вулиць Гоголя і Давиденка підозрюваний Омаралінов та інші російські солдати, побачивши місцеву жительку Симонян Л.Б., яка йшла повз, стали стріляти у напрямку її ніг. Самим потерпілим військові рф пояснювали, що ці дії є «фільтраційними заходами».

Повістку на допити до офісу СБУ Руслан Омаралінов отримав на 10 травня. Зрозуміло, що він не з'явиться. То ж ймовірно, поки що справу розглядатимуть заочно. Але це поки що.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська назвав головну проблему у переслідуванні Україною військових злочинців-рашистів.

На фото: Руслан Омаралінов, фото з соцмереж

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