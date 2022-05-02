Четверо малюків стали сиротами: під Києвом п'яний депутат на смерть збив багатодітних батьків
У селищі Рокитному, що на Київщині, сталася смертельна ДТП — автомобіль BMW зіткнувся з моторолером.
Як повідомляють у ГУНП у Київській області, загинули 36-річний водій двоколісного транспортного засобу та його 32-річна пасажирка.
«В організмі водія іномарки виявили 1.8 проміле алкоголю. Він затриманий і поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Поліцейські слідчого управління Київської області за фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років», — йдеться у повідомленні.
Тим часом, dtp.kiev.ua уточнює, що водій BMW — депутат Рокитнянської селищної ради Олександр Л. За неофіційною версією, він перебував під впливом наркотичних речовин. Загинули багатодітні батьки — без батька та матері залишилося четверо дітей. Транспортний засіб згорів.
За даними ресурсу, водій BMW на шаленій швидкості їхав вулицею селища міського типу, не дотримуючися дистанції. Результатом стало зіткнення із мопедом. Також наголошується, що депутат виїхав з території України після початку війни, а нещодавно повернувся назад.
Нагадаємо, що в Італії у ДТП загинула 5-річна українка, яка разом із сім'єю втекла за кордон від війни. В людей, які йшли вздовж дороги, в'їхала машина. Дівчинка загинула на місці, її двоюрідна сестра та ще один пішохід не постраждали.
Фото поліції Київщини3805
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