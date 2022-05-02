Четверо малюків стали сиротами: під Києвом п'яний депутат на смерть збив багатодітних батьків

У селищі Рокитному, що на Київщині, сталася смертельна ДТП — автомобіль BMW зіткнувся з моторолером.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, загинули 36-річний водій двоколісного транспортного засобу та його 32-річна пасажирка.

«В організмі водія іномарки виявили 1.8 проміле алкоголю. Він затриманий і поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Поліцейські слідчого управління Київської області за фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, dtp.kiev.ua уточнює, що водій BMW — депутат Рокитнянської селищної ради Олександр Л. За неофіційною версією, він перебував під впливом наркотичних речовин. Загинули багатодітні батьки — без батька та матері залишилося четверо дітей. Транспортний засіб згорів.

Фото ГУНП у Київській області

За даними ресурсу, водій BMW на шаленій швидкості їхав вулицею селища міського типу, не дотримуючися дистанції. Результатом стало зіткнення із мопедом. Також наголошується, що депутат виїхав з території України після початку війни, а нещодавно повернувся назад.

Нагадаємо, що в Італії у ДТП загинула 5-річна українка, яка разом із сім'єю втекла за кордон від війни. В людей, які йшли вздовж дороги, в'їхала машина. Дівчинка загинула на місці, її двоюрідна сестра та ще один пішохід не постраждали.

Фото поліції Київщини

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