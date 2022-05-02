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«У декого набігло до 5 мільйонів»: окупанти вимагають від українських фермерів сплачувати «дивні» податки

21:15 2 травня 2022
фермер

Колаборанти з окупованої рашистами Каховки, що на Херсонщині, вимагають від місцевих аграріїв сплати податків «наперед». Вносити готівкою через касу так званої «військово-цивільної адміністрації». Про це повідомляє медіаклуб місцевого діалогу «Європростір»:

«Сплачувати в їхню кишеню вони пропонують 1500 грн або 3750 російських рублів на рік на зрошувальних землях з кожного гектару. А на незрошувальних — 1000 грн або 2700 рос. рублів/га. Орки та їх поплічники вимагають від аграріїв заповнити „заявлєніє“ на ім'я „руководітєля воєнно-гражданской адміністрації г. Каховка“ філіпчука павла про „видачу разрєшєнія на осущєствлєніє сєльскохозяйствєнной дєятєльності“ з вказанням адреси та площі угідь».

У медіаклубі додають, що в декого з фермерів уже «набігло» щонайменше 5 млн грн на рік незрозумілого «збору».

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