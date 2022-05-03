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«Він знову з'явився в моєму житловому комплексі»: Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідувача і дала йому відсіч

10:56 3 травня 2022
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача, який погрожував їй убивством. Чоловік з'явився на території житлового комплексу артистки, надсилав їй образливі повідомлення в соціальних мережах. На якийсь час переслідувач вгамувався, але з початком війни знову активізувався.

Про це розповіла Злата в Інстаграмі. Співачка не стала сидіти, склавши руки, і дала відсіч переслідувачу. Вона запевнила, що зробить усе можливе, щоб кривдник, який не дає їй спокою вже три роки, отримав законне покарання.

«Сьогодні він знову з'явився в житловому комплексі, де я живу. Чекаю на можливість продовжити справу, яка зараз чекає судового рішення. Через те, що зараз війна, цією справою поки що ніхто не може зайнятися», — розповіла співачка.

За словами Злати, вона зняла відео з переслідувачем та показала скрін повідомлень від нього, де він називає співачку дурою.

Огнєвіч з'ясувала, що він працює у відомій службі таксі. Співачка звернулася до компанії, пояснивши ситуацію з неадекватним чоловіком, який може загрожувати пасажирам. Служба запевнила, що обмежила доступ правопорушника до надання послуг через їхню систему.

Також Злата розповіла про реакцію поліції — переслідувача викликали на розмову.

Нагадаємо, що 24 січня за Златою Огнєвіч гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Чоловік погрожував «завалити» співачку, якщо ще раз побачить її на ТБ. Тоді співачка написала заяву в поліцію, чоловікові вручили підозру.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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