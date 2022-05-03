«Мало що пам'ятаю»: учасниця Олімпійських ігор у Пекіні потрапила у серйозну аварію на велосипеді

Учасниця Олімпійських ігор-2022 у Пекіні та призер етапів Кубка світу з біатлону норвежка Каролін Кноттен отримала травми після падіння з велосипеда під час спільного тренування зі своєю подругою Лотте Ліє, яка з недавніх пір представляє Бельгію. На мосту в норвезькому Треттені 27-річна спортсменка не впоралася з керуванням та перелетіла через кермо, повідомляє NRK.

«Мало що пам'ятаю до того, як опинилася у канаві, — зізналася Каролін Кноттен у лікарняній палаті. — Але мені пощастило — я відбулася струсом мозку і подряпинами. Так, болять обличчя та око, але загалом усе нормально. Лікарі були дещо стурбовані, оскільки я не могла пояснити, чому сталася аварія. Добре, що я була у шоломі. Без нього було б набагато гірше».

За словами Лотте Ліє, яка насамперед викликала «швидку», Каролін могла впасти через те, що на дорозі лежав гравій.

«Завжди носіть шолом», — продемонструвала в Instagram свій пошкоджений інвентар Каролін Кноттен, отримавши лайки від подруг по збірній Норвегії Тіріль Екхофф та Стурли Холм Легрейд.

Зазначимо, що Каролін Кноттен минулого сезону виборола «бронзу» у спринті на етапі Кубка світу в Отепяя, а також стала у складі збірної Норвегії чемпіонкою естафетних перегонів в Антхольці. На Олімпійських іграх у Пекіні біатлоністка взяла участь лише в одному старті, ставши з командою четвертою в естафеті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відома спортсменка потрапила до смертельної ДТП перед від'їздом на Олімпійські ігри.

Фото Nordig Mag

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