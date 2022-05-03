Ілона Гвоздьова розповіла, як переживає розлуку з чоловіком і бореться зі стресом через війну

Танцівниця Ілона Гвоздєва, будинок якої під Києвом зруйнували російські окупанти, розповіла, як переживає розлуку з коханим чоловіком і бореться зі стресом через війну. З двома маленькими дітьми та мамою вона знайшла тимчасовий притулок в Італії. Ілона каже, що не почувається у відпустці за кордоном. Намагається подолати тривогу та жити за нових обставин.

Щодня вона молиться за мир і мріє швидше повернутися додому. Вона намагається бути корисною для своєї країни, інформує армію передплатників, розповідаючи правду про війну, але її публікації в соціальних мережах час від часу блокують. Іноді просто опускаються руки. У такі моменти її підтримує чоловік, котрий залишився в Україні.

«Іноді мені здається, що я його не підтримую. Я тут їм дуже багато солодкого, не займаюся, мені здається, що це стрес… Але є моя мама. І коли я бачу, як вона обіймає моїх дітей, як вона взагалі витримує це навантаження, при тому, що вона вдвічі старша за мене, розумію, що не можу зупинитися», — сказала Ілона Гвоздьова в інтерв'ю каналу «Україна».

Танцівниця зізналася, що іноді дозволяє собі поплакати, адже таким чином ми звільняємось від емоційного стресу.

«Ми живемо навпроти озера, буває, я виходжу і дивлюся на воду, бо вона очищає думки та тіло. Іноді просто розмовляю сама з собою. Усім хочу побажати впускати у своє життя якнайбільше світла. У кого зараз є можливість, хто виїхав, впускайте в себе добро, добрих людей та добрі справи», — сказала танцівниця в ефірі програми «Зірковий шлях».

Раніше Ілона розповіла, що від обстрілів постраждала їхня машина, її буквально зрешетило осколками.

Відомий телеведучий Григорій Решетнік також розповів, як із трьома дітьми переживає війну та як йому вдалося врятувати батьків із Миколаєва.

Фото instagram.com/ilonagvozdeva

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