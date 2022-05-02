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Суспільство та люди

В Україні запустили проект, який допоможе переселенцям знайти житло: як користуватися послугою

18:39 2 травня 2022
Переселенці

Для вимушених переселенців, яким Кабмін обіцяє нову програму фінансової допомоги, запустили проект «Там, де вас чекають». Він створений для допомоги людям, які тікають від війни, знайти тимчасове житло в Україні.

Як повідомляє «Пенсійний кур'єр», інформацію про те, куди краще евакуюватися, можна знайти на порталі https://public.tableau.com.

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На сайті можна знайти актуальну кількість місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення; номери телефонів контактних центрів у областях, куди можна звернутися за допомогою.

Також повідомляється, що ВПО допомагають реєструватися в єдиній системі евакуйованих та знаходити їм житло на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Лозовій та в деяких поїздах працівники «Укрзалізниці».

Раніше міністерка соцполітики Марина Лазебна повідомляла, що 2−3 травня до «Ощадбанку» надійде черговий транш для виплат переселенцям.

Фото зі сторінки УЗ

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