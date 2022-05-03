Хотів попередити літніх сусідів про тривогу: стало відомо, як загинув син військового під час обстрілу Одеси

Загиблий під час ракетного удару в Одесі 2 травня 14-річний підліток не встиг зайти в укриття, бо хотів допомогти сусідам.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

«Ракети прилетіли до гуртожитку в Одесі. Загинув 14-річний хлопець. Відомо, що він біг до своїх літніх сусідів, які не мали додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив», — зазначив Братчук.

У свою чергу «Обозрєватель «називає ім'я загиблого підлітка — В'ячеслав Ялишев. Він виявився сином військового, який 2014 року, коли росія розв'язала війну на Донбасі, не здав ворогам Краматорський аеропорт.

В'ячеслав Ялишев

«Вчора загинув мій молодший син від ракетного удару. Він загинув не тому, що після оголошення повітряної тривоги сховався в бункері, він загинув тоді, коли побіг сповіщати людей похилого віку, які не знайомі з новаціями 21-го століття. Вони вижили, а мій син залишився одним з тисячі українців-героїв, йому було 14 років. Ти мій герой, ти герой України, ми любили тебе, любимо тебе і любитимемо. Спочивай з миром, мій улюблений синочку В'ячеславе», — написав батько загиблого Євген Ялишев.

Як розповіла одна зі знайомих сім'ї, після нападу на Одесу 23 квітня сім'я часто спускалася до підвалу свого гуртожитку, щоб сховатися від ударів. В'ячеслав там робив уроки: хлопчик добре навчався у школі, не зважаючи на війну.

«Він був дуже добрим, добрим і чуйним хлопчиком. Дуже здібним, щирим. У мене просто немає слів», — сказала знайома сім'ї.

Нагадаємо, зараз у світі серйозно розглядають можливість завдання рф удару по країнах НАТО із застосуванням ядерних ракет.

Фото ДСНС Одеської області

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