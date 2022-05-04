Заборона на імпорт нафти та відключення «Сбербанку» від SWIFT: затверджено шостий пакет санкцій ЄС проти росії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у середу, 4 травня, офіційно оголосила про зміст шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News, найважливішою з санкцій є заборона всього імпорту російської нафти — морської та трубопровідної, сирої та очищеної.

«Це буде нелегко. Деякі країни-члени ЄС сильно залежать від російської нафти. Зараз ми пропонуємо заборонити російську нафту. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та чистої», — сказала фон дер Ляйєн, виступаючи в Європарламенті.

Інші запропоновані санкції включають:

встановлення відповідальності для високопоставлених військових Росії та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, а також тих, що несуть відповідальність за облогу Маріуполя;

відключення SWIFT для Ощадбанку та двох великих банків Росії;

запровадження заборони мовлення в ефірі країн ЄС трьох найбільших російських державних мовників. Заборона поширюється на будь-який спосіб розповсюдження контенту в ЄС (через кабельні мережі, супутник, Інтернет або за допомогою додатків для смартфонів).

Остаточно затвердити запропонований пакет має Рада ЄС.

Нагадаємо, п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії рада ЄС затвердила 8 квітня. Проте в Україні розкритикували його за можливість обходу санкцій — зокрема щодо заборони будь-яким російським і білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом усередині ЄС, зокрема транзитом.

Фото twitter.com/vonderleyen

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