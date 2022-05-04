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Вперше з початку війни окупанти завдали ракетного удару по Закарпаттю: рятувальники розповіли про наслідки

12:11 4 травня 2022
Вперше з початку війни окупанти завдали ракетного удару по Закарпаттю: рятувальники розповіли про наслідки

У вівторок, 3 травня, росія вперше з початку широкомасштабної агресії завдала ракетного удару по Закарпаттю — ракета влучила в підстанцію у населеному пункті Воловець. Про це на брифінгу повідомив начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Роман Гудак.

За його словами, постраждалих внаслідок удару немає, однак на атакованому об'єкті виникла пожежа, яку довелося ліквідовувати протягом 3 годин. На місці події працювали 12 одиниць техніки та 53 вогнеборці.

Загалом же, як повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ, росія 3 травня вдарила ракетами по інфраструктурних об'єктах у восьми областях України (Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській та Закарпатській), задіявши для цього стратегічні бомбардувальники росії Ту-95 або ж Ту-160 з Каспійського регіону. Орієнтовно ними було випущено 18 ракет. Також із інших засобів ворог наніс ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ вдалося збити щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

Завдані ворогом удари спричинили пошкодження об'єктів залізничного транспорту, повідомили в «Укрзалізниці». Наразі через пошкодження в дорозі затримуються 40 потягів, частина з них — на понад п'ять годин, констатує перевізник.

Найбільша затримка у потяга № 22, який прямує з Трускавця до Харкова — на понад 9 годин, зі Львова до Запоріжжя — на понад 7 годин, з Чопа до Києва — на понад 6 годин. Також на 5 годин затримається евакуаційний поїзд з Лозової до Ужгорода (№ 46).

Нагадаємо, напередодні в Києві поховали журналістку «Радіо Свобода», яка загинула під час ракетного обстрілу Києва 29 квітня.

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