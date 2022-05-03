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Суспільство та люди

У Києві попрощалися з журналісткою, яка загинула при ракетному ударі (фото)

19:19 3 травня 2022
У Києві попрощалися з журналісткою, яка загинула при ракетному ударі (фото)

У Михайлівському золотоверхому соборі в Києві пройшла церемонія прощання з журналісткою «Радіо Свобода» Вірою Гирич, яка загинула від ракетного удару рашистів 29 квітня.

Вшанувати 55-річну журналістку прийшли близько півсотні людей, серед яких її рідні і колеги, повідомляє Суспільне.

«Віра, вона, по суті, прийняла на себе весь удар, який адресувався тоді Києву. Чи не єдина людина, яка загинула того вечора у Києві від прямого влучання російської ракети в її квартиру», — сказав на церемонії журналіст Євген Солонина.

Віра Гирич тривалий час працювала на українських телеканалах, а з 2018 року почала співпрацю з «Радіо Свобода» як продюсерка й журналістка. У жінки залишилися батьки і дорослий син.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали всі подробиці загибелі журналістки.

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