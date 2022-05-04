Колишній одноклубник Зінченка купив розкішну віллу в Голлівуді та став сусідом Джастіна Бібера (фото)

Колишній одноклубник Олександра Зінченка в «МанСіті» німець Лерой Сане, який влітку 2020-го перейшов до мюнхенської «Баварії», вирішив придбати нерухомість у США.

Вибір 26-річного футболіста зупинився на розкішній віллі на знаменитих пагорбах Голлівуду. Величезний особняк площею 269 квадратних метрів має у своєму розпорядженні три спальні, чотири ванні кімнати з джакузі, гараж на два автомобілі та багато інших зручностей, а на території майже 2 тисячі квадратних метрів ростуть пальми, розташовані величезний басейн та зона спа.

Рішення Сане не дивне, адже подруга футболіста Кендіс Брук (до речі, старша за футболіста на вісім років) — американка, і разом із дітьми, сином від першого шлюбу та спільною з Лероєм дочкою, проводить багато часу в США. За віллу німцю довелося викласти 8 мільйонів доларів, але за річної зарплати в «Баварії» у понад 18 мільйонів у американській валюті сума за апартаменти не виглядає надто захмарною. Тим паче, сусідами пари тепер будуть такі зірки, як Джастін Бібер, Кетті Перрі та Тейлор Свіфт.

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Фото Redfin

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