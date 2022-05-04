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Спорт

Колишній одноклубник Зінченка купив розкішну віллу в Голлівуді та став сусідом Джастіна Бібера (фото)

16:59 4 травня 2022
Лерой Сане з подругою Кендіс Брук

Колишній одноклубник Олександра Зінченка в «МанСіті» німець Лерой Сане, який влітку 2020-го перейшов до мюнхенської «Баварії», вирішив придбати нерухомість у США.

Вибір 26-річного футболіста зупинився на розкішній віллі на знаменитих пагорбах Голлівуду. Величезний особняк площею 269 квадратних метрів має у своєму розпорядженні три спальні, чотири ванні кімнати з джакузі, гараж на два автомобілі та багато інших зручностей, а на території майже 2 тисячі квадратних метрів ростуть пальми, розташовані величезний басейн та зона спа.

Рішення Сане не дивне, адже подруга футболіста Кендіс Брук (до речі, старша за футболіста на вісім років) — американка, і разом із дітьми, сином від першого шлюбу та спільною з Лероєм дочкою, проводить багато часу в США. За віллу німцю довелося викласти 8 мільйонів доларів, але за річної зарплати в «Баварії» у понад 18 мільйонів у американській валюті сума за апартаменти не виглядає надто захмарною. Тим паче, сусідами пари тепер будуть такі зірки, як Джастін Бібер, Кетті Перрі та Тейлор Свіфт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що швед Златан Ібрагімович продав за 3 млн євро маєток на популярному гірськолижному курорті.

Фото Redfin

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