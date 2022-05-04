Три найбільші українські фармдистриб'ютори — «БаДм», «Оптіма-фарм» та «Вента» — працюють з росією через міжнародні компанії і навіть безпосередньо. Такі дані оприлюднив експерт Агенції моделювання ситуацій Олексій Голобуцький з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як пише експерт, «БаДм» співпрацює з 300 фармвиробниками, в тому числі і з тими, які продовжують працювати в росії, наприклад, Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser, KPKA, Gedeon Richter, Abbott, Ranbaxy, Stada і інш.

«БаДм», як і його колеги з інших країн, намагаються всидіти на двох стільцях — і в Україні, і в росі", — вважає експерт.

За словами Голобуцького, другий за величиною фармдистриб'ютор «Оптіма-фарм» працює з міжнародними компаніями, які ніяк не наважаться піти з росії, хоча інформацію про своїх постачальників «Оптіма-фарм» «сором'язливо сховала».

«Вента» — третій за величиною дистриб'ютор медпрепаратів з Дніпра також серед партнерів має компанії, які продовжують фінансувати країну-терориста: КРКА, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, Acino, GlaxoSmithKline, Recordatti, Servier, Boehringer та інші.

Голобуцький зазначив, що, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, десятки найбільших світових фармацевтичних компаній продовжують працювати в росії. Йдеться про німецькі, угорські, американські, індійські, британські і навіть польські компанії.

Попри те, що ще не прийнято санкцій проти фармринку росії, присутність цих компаній на території країни-терориста, на думку експерта, це нонсенс. Україна в особі РНБО, МОЗ та Комітету парламенту з питань здоров'я з самого початку війни вимагають від цих компаній піти з росії або щонайменше повідомити публічно, які їхні подальші плани.

«Але, на жаль, вони мовчать, а деякі лише якось непереконливо повідомили, що згортають у росії інвестиції та вкладення в маркетинг і навіть присягаються весь прибуток віддавати на допомогу Україні. Але проблема ще й у тому, що й українські компанії продовжують працювати з росією, зокрема через міжнародні компанії і навіть безпосередньо», — сказав він.

Він вважає, що необхідно пред'являти однакові вимоги і до іноземних компаній, і до українських, якщо вони так чи інакше співпрацюють з росією.

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