Постраждали об'єкти інфраструктури та Амурський міст: стали відомі подробиці ракетного удару по Дніпропетровській області

У середу, 4 травня, рашисти знову влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши два десятки житлових будинків.

Також ворог запустив дві ракети по Дніпру, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Після вчорашнього обстрілу Великомихайлівської громади, внаслідок якого було частково пошкоджено 25 житлових будинків, будівлю школи, дитячого садка, сільського клубу та магазину, увечері ворог випустив ще дві ракети по Дніпру», — написав Лукашук.

За його словами, одна ракета потрапила до об'єкту транспортної інфраструктури, пошкодивши контактну мережу. Другу ракету вдалося збити силам ППО, в обох випадках обійшлося без загиблих та постраждалих.

«Станом на цю хвилину в області все спокійно… Широківська та Зеленодольська громади включені до переліку територій, що постраждали внаслідок бойових дій», — додав Лукашук.

У самому ж обласному центрі після російського ракетного удару 4 травня тимчасово зупинили рух громадського транспорту Амурським (Старим) мостом і тролейбуса під ним.

Про це повідомили у Департаменті транспорту міської ради.

Так, призупинено роботу тролейбусів № 2, 3, 15 та трамваїв № 6, 9. Автобусні маршрути їдуть в об'їзд через Кайдацький та Центральний мости.

Про поновлення руху повідомлять додатково.

Станом на ранок на Дніпропетровщині все спокійно, ніч минула з тривогою, але без обстрілів.

Зазначимо, що українські воїни героїчно утримують позиції, руйнуючи плани путіна із захоплення всього Донбасу та Криворізького регіону.

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