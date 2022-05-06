«Син почав задихатися»: Ілона Гвоздьова розповіла, як шукала серед ночі в Італії педіатра

Від початку війни відома хореограф Ілона Гвоздьова разом з дітьми знаходиться в Італії, де, за її словами, нова родина прийняла дуже тепло. Та днями танцівниці довелось добряче понервувати через погіршення самопочуття у сина Домініка, якому ще нема двох років.

«Два дні тому в моєї дитини стався жахливий приступ плачу, після якого він почав задихатися власною слиною! Недовго думаючи, я надала першу допомогу, при таких випадках діяла інтуїтивно і швидко! — написала переможниця „Танців із зірками“. — Все обійшлося, але вночі дитині знов стало зле і в 1:00 ночі ми з Джанфранко (власник дому, де ми проживаємо), який швидко зреагував на моє прохання, поїхали на пошуки педіатрії. Ми живемо в маленькому містечку, і тут дитяча лікарня працює лише вдень і лише один раз на тиждень, по четвергах з 8:00 до 13:00, тому спочатку поїхали в Браччано. Там лікарі нас не прийняли, бо немає відділення дитячого. І тільки о 2:00 ночі після рекомендації лікарів нас направили до Bambino Gesu в інше невеличке містечко, яка знаходиться майже за 40 км від нашого проживання. Прибувли до цілодобової лікарні, нас відразу зустріла чергова медсестра, прийняла документи, STP-код (медичне страхування), перевірила мій сертифікат вакцинацій, зміряла сатурацію, і вже за 10 хвилин нас прийняв педіатр. Окрема історія, як я пояснювала італійському лікарю англійською мовою, що саме з моєю дитиною, але дякувати Богу google допоміг. І мене вислухали, зробили дитині тест на COVID, написали діагноз (ларингіт), призначили курс лікування, написали адреси інших лікарів, на перший день лікування дали ліки і все це зробили безкоштовно».

За словами Ілони, італійські лікарні й лікарі її приємно вразили своїм підходом, відношенням, станом приймальних кабінетів, нічним чергуванням і наданням допомоги.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували будинок Ілони Гвоздьової під Києвом і вона гнівно звернулася до Путіна, пообіцявши «залити у фундамент» усіх його покидьків.

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