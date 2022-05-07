«Щодня помирають цивільні та військові»: Андрій Ярмоленко благає світову спільноту врятувати «в'язнів» «Азовсталі»

Один із лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, який у перші ж дні війни перерахував на потреби української армії 3 млн гривень, записав потужне відеозвернення, в якому англійською мовою просить світову спільноту допомогти організувати евакуацію «в'язнів» заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

«З корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків. «Азовсталь», на якому перебувають сотні цивільних (серед яких — діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами, — заявив Андрій Ярмоленко. — На заводі закінчується їжа, немає чистої води і дедалі менше вцілілих бомбосховищ, щодня помирають цивільні та військові.

Українські військові готові здатися третій стороні та перебувати у цій країні до завершення війни. Просимо міжнародні організації, світових політиків та дипломатів чинити тиск на путіна та сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на «Азовсталі»: цивільних, військових, поранених, убитих. Це зупинить кровопролиття, геноцид та смерть".

Нагадаємо, що рашисти вже тривалий час зрівнюють із землею металургійний комбінат площею 11 квадратних кілометрів, який героїчно захищають бійці полку «Азов». У підвалах «Азовсталі», не зважаючи на евакуацію, все ще перебувають не лише військові, а й цивільні, яких намагаються знищити представники «руського міра».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко купив та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу з гуманітаркою.

Фото uaf.ua

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter