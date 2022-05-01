Ярмоленко купив та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу з гуманітарними «подарунками» (фото)

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, рідні якого рятувалися в Чернігові від бомбардувань, активно бере участь у гуманітарних ініціативах заради допомоги нашій країні, що страждає від війни, і співвітчизникам, які її потребують.

Зокрема, незабаром після початку військового вторгнення росії футболіст, який разом із «Вест Хемом» вийшов до півфіналу Ліги Європи, перерахував на потреби української армії 3 млн гривень. Також Андрій всіляко допомагає рідному Чернігову, де пройшло його дитинство та де він робив перші кроки у футболі.

Так, Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram відрапортував, що з Англії у бік міста на півночі України вирушив важливий гуманітарний вантаж. «З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї родини машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої потреби. Особливі слова подяки волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки їм в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!», — написав футболіст, прикріпивши фото.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Роман Зозуля та боксер Олександр Усик «одягли» дві бригади українських військових.

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