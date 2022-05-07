Ворожа куля вбила відомого українського освітянина

У бою з російськими окупантами на Донеччині, яку від початку війни марно намагаються захопити рашисти, загинув старший лейтенант Збройних сил України та директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі. Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Києва.

«Герой народився 03 січня 1980 року у м. Сагареджо (Грузія). Після закінчення Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» пройшов шлях від провідного економіста фінансового управління Драбівської районної державної адміністрації, начальника контрольно-ревізійного відділу в Оболонському районі м. Києва, начальника відділу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, командира роти військової частини м. Волноваха до директора КНП «Освітня агенція міста Києва». У 2014 році Бадрі Годердзійович був одним з перших, хто брав участь в антитерористичній операції. Боротьба за справедливість, бажання жити у вільній незалежній Україні — завжди були в пріоритеті.

Все, чого досяг Бадрі Годердзійович у своєму житті, — це завдяки праці, постійному самовдосконаленню, життєвому оптимізму та героїзму. Він був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, медалями «Честь. Слава. Держава», «За оборону рідної держави», нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти», подяками та грамотами".

Поховають воїна у селищі Драбів на Черкащині, де він після переїзду з Грузії проживав та розпочинав свою трудову діяльність…

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