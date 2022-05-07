Допоміг Борис Джонсон: знамениту флісову кофту Зеленського продали за понад 3 млн гривень

Флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського, яка стала знаменитою на весь світ, тому що в ній він з'являється на зустрічах з лідерами західного світу, продали на аукціоні Christie's у Великій Британії за 90 тисяч фунтів стерлінгів (понад 3 млн гривень).

Про це пише The Telegraph.

Видання уточнює, що на благодійному заході у Лондоні, де продавався артефакт, виступив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Перед початком аукціону він закликав присутніх не шкодувати коштів, адже вартість цієї речі набагато більша за стартову ціну.

Також Джонсон назвав Зеленського «одним із найдивовижніших лідерів сучасності».

«Те, що пан Зеленський став президентом України, є катастрофою для президента Росії володимира путіна, але благом для України та світу», — заявив прем'єр Британії.

Також на заході з відеозв'язку виступив і Володимир Зеленський. Президент України похвалив Велику Британію та висловив захоплення «хоробрим Борисом», який у квітні приїжджав до Києва.

У результаті флісову кофту Зеленського було продано за 90 тисяч фунтів стерлінгів, що становить близько трьох мільйонів 363 тисячі 792 грн.

Окрім кофти президента, на аукціоні було представлено інші предмети, пов'язані з Україною. Наприклад, на аукціоні можна було придбати глечик у вигляді півня, який Джонсону подарували під час прогулянки з українським президентом Києвом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії став першим високопоставленим політиком, який відвідав Київ під час війни, — він прибув до України в обстановці секретності спецрейсом із Польщі. А вже 3 травня він виступив із потужним посланням до українців у Верховній Раді, пообіцявши Україні нові постачання озброєння — протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери на загальну суму 300 млн фунтів.

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