Плюс чотири громади: оновлено список територій, переселенці з яких мають право на виплати

В Україні розширили список територій, переселенцям з яких надано допомогу на проживання.

До оновленого списку увійшли чотири громади з двох областей, повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Зазначається, що список не є фіксованим документ, він регулярно оновлюється. Станом на 6 травня до переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, які перебувають у тимчасовій окупації або в оточенні (блокаді), додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області.

Йдеться про Воздвиженську сільську громаду (Запорізька область), Баштанську міську, Очаківську міську та Куцурубську сільську громади Миколаївської області.

Всього у списку 7 областей — це громади Дніпропетровської (Широківська та Зеленодольська), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської областей (49 громад).

«Тобто всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави», — йдеться у повідомленні.

З повним списком громад, переселенці з яких можуть розраховувати на соціальні виплати, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що згідно з рішенням уряду, допомога переселенцям на проживання надається щомісяця у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Щоб отримати виплати, необхідно оформити довідку переселенця. З недавніх пір подати заяву та вибрати картку для виплат можна через додаток «Дія».

Нагадаємо, станом на початок травня в Україні як внутрішньо переміщені особи зареєструвалися 2,7 млн осіб, у т.ч. близько 500 тисяч заяв надійшли через «Дію». Частина з них наразі обробляються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.

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