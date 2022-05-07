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Гроші

Гроші обов'язково прийдуть: у Кабміні пояснили, що робити вимушеним переселенцям, які залишилися без виплат

9:55 7 травня 2022
Виплати переселенцям

Кабінет міністрів України направив на виплату допомоги переселенцям до Ощадбанку понад 5,2 млрд гривень п'ятьма траншами. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Зазначається, що найближчими днями Ощадбанк перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі вказали у заявах на виплати.

За даними відомства, на сьогодні 2,7 млн осіб зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи після введення воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через «Дію». Частина з них наразі обробляються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.

Також ще не всі заяви надійшли до Мінсоцполітики із регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші — повільніше.

«Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтеся, ми продовжуємо у травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень у міру того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш у травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо черговий напрямок коштів людям», — сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що переселенці в Україні отримають статус безробітного та матеріальну допомогу.

Фото Pixabay

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