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Що робити, якщо розсада томатів переросла: є два варіанти

11:12 8 травня 2022
Помідори

При висадці розсади помідорів у ґрунт овочівники рекомендують підгодувавати її, причому для цього не обов'язково використовувати гній.

А автори каналу «Моя дача. Сад та город» звертають увагу дачників на те, що розсада може перерости, і дають поради щодо того, як вчинити в такому разі.

Якщо є можливість та терміни не втрачені, насіння томатів можна посіяти наново. У іншому випадку варто стримувати зростання розсади.

Зробити це можна так:

  • пересадити в іншу тару із заглибленням стебла по сім'ядольне листя,
  • знизити обсяг і частоту поливу,
  • знизити температуру у приміщенні,
  • використать ретарданти.

А ще можна обрізати верхню частину розсади та вкоренити її. На маточній рослині підуть у зріст бічні пагони. В результаті вийде вдвічі більше розсади томатів.

Раніше автори каналу СБ рекомендували використовувати як стимулятор для томатів, перцю та огірків аспірин, який прискорить зростання рослин, зміцнить їхній імунітет, а також допоможе відновленню після стресу.

Фото Pixabay

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