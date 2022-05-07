Додайте щіпку цієї речовини: томати вмить зав'яжуться гронами і не хворітимуть (відео)

Незважаючи на воєнні дії, в Україні вже закінчується посівна, а звичайні громадяни щосили працюють на дачах, намагаючись забезпечити себе на осінь овочами.

Оскільки одна з найпопулярніших у наших широтах культур — помідори, то багатьом українцям важливо знати всі секрети вирощування томатів.

У тому числі й те, що розсаді помідор потрібне підживлення, і це не обов'язково має бути гній, рекомендують автори популярного youtube-каналу.

«Рослинам, як і людям, необхідні корисні речовини, однією з яких має стати бор. Він збільшить рослини і стане каталізатором збільшення плодів», — вважають вони.

Дефіцит цього елемента в ґрунті може негативно позначитися на плодоношенні та якості помідорів. Використовуючи як добрива борну кислоту, ви захистите рослини від недуг, а смак стиглих плодів вас приємно здивує.

Цей спосіб підживлення підійде як для відкритого ґрунту, так і для парника.

Його суть — додавання однієї чайної ложки борної кислоти до літру підігрітої води. Отриману суміш потрібно ретельно розмішати і долити отриманий розчин ще 9 літрів води.

Потім його потрібно розпорошувати над томатними рослинами та готуватися збирати багатий урожай.

Для захисту рослин від хвороб візьміть одну упаковку борної кислоти та додайте 15 крапель йоду. Отриману суміш розчиніть в одному літрі молока. Обприскуйте томатні кущі тричі протягом сезону. Виконуйте обробку в хмарний день, уникайте пекучого сонця. Борна кислота сприяє покращенню обміну речовин у рослинах, перешкоджає загниванню при надмірній вологості. А дозрілі плоди зберігають свіжість триваліший час.

Раніше досвідчені дачники розповіли, як використовувати для підживлення томатів та перців аспірин. Цей препарат використовують для зміцнення імунітету рослин, а також допомагаючи їм відновлюватися після стресу.

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