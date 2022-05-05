Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Деякі дачники успішно використовують медичні препарати не тільки для власного лікування, але й на городах та в саду.

У цьому впевнені автори youtube-каналу СБ.

Один із подібних корисних засобів, на їхню думку — це аспірин. Хоч він і не є повністю натуральним препаратом, вміст хімічних елементів у ньому порівняно невеликий, так що використання цих ліків для саду буде досить безпечним та екологічним.

Препарат зазвичай використовують як підживлення, допомагаючи прискорювати зростання рослин, зміцнювати їх імунітет, а також допомагаючи рослинам відновлюватися після стресу.

Для приготування добрива рекомендується розчинити 50 мг препарату в п'яти літрах чистої води та поливати одержаною сумішшю (або обприскувати) рослини.

Також аспірин є відмінним біостимулятором для пророщування насіння — його необхідно замочити у розчині, приготовленому з однієї таблетки засобу та 4 літрів води, та витримати добу. Після цього їх можна посадити у ґрунт. Маючи фунгіцидні властивості, аспірин успішно бореться з низкою недуг рослин. Для приготування протимікробного засобу одну таблетку потрібно розчинити у 4 літрах води, додати трохи рідкого мила та обприскати таким розчином рослини.



«Застосуйте таке підживлення на дачі або на присадибній ділянці, і ви переконаєтеся, що розсада буквально „збожеволіє“, показавши стрімкий ріст», — упевнені автори відео.

Нагадаємо, «ФАКТИ» також розповідали, як приготувати натуральне підживлення для розсади на основі простроченої манної крупи або мелених житніх сухарів.

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