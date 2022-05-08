«Вона не пішла від мене до нього»: Дантес вперше прокоментував чутки про роман свого друга з Дорофєєвою

Відомий український співак Володимир Дантес, якого назвали ворогом росії та заборонили в'їзд у країну на 50 років, незважаючи на чутки, які не вщухають у мережі цілий місяць, заявив, що причиною розставання з Надею Дорофєєвою був не Міша Кацурін, повідомляє 24 канал.

Зірка ще раз наголосив, що розлучитися вони вирішили не спонтанно, це рішення було виваженим, і кохання на стороні тут ні до чого. У той же час він не заперечує, що Дорофєєва може зійтися з давнім другом Кацуріним, і жартує, що тоді закрутить роман з ексдружиною ресторатора Дашею.

«Розставимо крапки над „і“. Вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягти. Якщо вони будуть разом — круто, це також вибір. А я тоді придивлюся до Даші», — з гумором заявив Дантес.

Він також дав зрозуміти, що не лізе в особисте життя Дорофєєвої.

«Я буду тільки радий, якщо в неї все буде добре. Доросла дівчина сама вирішить, хто повинен бути з нею», — сказав артист.

Дантес також уперше зізнався, що готовий до нових відносин, хоча ще два тижні тому говорив Славі Дьоміну, що про інших жінок не думає.

«Кожен з нас хоче кохання. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі хочуть класних відносин, класного життя», — висловився співак.

Як писали «ФАКТИ», раніше Дантес віддав свій яскравий автомобіль «Тесла» київським волонтерам.

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