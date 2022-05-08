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Події

«Люди сходять з розуму»: у Маріуполі з-під кожного будинку дістають по 80−100 тіл

15:50 8 травня 2022
Маріуполь

У Маріуполі рашисти змушують місцевих жителів розбирати завали. Втім, витримують не усі, з огляду на велику кількість тіл та їхніх фрагментів… Про це у Telegram розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Історія одного з учасників розбору завалів в Маріуполі, — написав Петро Андрющенко. - Без імені, бо людина, ще в Маріуполі у постійній небезпеці. Під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому він зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали, блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, було близько 80−100 трупів.

Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не збігатися. Людина каже, що у людей в місті зараз дуже у багатьох нервові зриви. Деякі раптово й невчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися й бачать усі жахи, усі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радощів «руського миру».

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