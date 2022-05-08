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«Звернення путіна 8 травня — витончена вершина цинізму», — Михайло Подоляк

18:18 8 травня 2022
Михайло Подоляк
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на цинічне звернення путіна у День пам'яті та примирення, який побажав українцям «справедливого майбутнього».

«У психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами, — пише Михайло Подоляк у соцмережах. — Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи у стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін).

Лише останніми днями відразу кілька вгодованих російських суб'єктів зробили чергові людоїдські заяви. Парочка Володін/Толстой (спікер та віце-спікер парламенту) екзальтовано наполягає, що спецоперація має закінчитися лише тоді, коли «російська армія вийде на кордони Польщі».

Рогозін (голова Роскосмосу) офіційно заявляє, що рф за півгодини знищить ядерною зброєю… Європу. І ліниво так через тремтливі вгодовані губи додає: «Але не будемо поки цього робити, поки вбиватимемо звичайною зброєю». І відразу депутат «Журавльов» (хоча прізвище ролі не грає — психоруйнівний вірус там у всіх) пропонує вбити 2 млн українців, щоб закінчити спецоперацію. Кумедний плюшевий непитущий Медведєв (заступник у Радбезі) регулярно завиває про те, що він особисто на території України веде війну з НАТО. Особисто. Як Геракл. З НАТО.

І, нарешті, витончена вершина цинізму — це звернення путіна в. в. 8 травня: «Сьогодні спільний обов'язок — не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн». Адже говорить про це ні хто інший, як сам батько сучасного російського нацизму. І відразу додає, звертаючись безпосередньо до тих, кого жорстоко й навмисне щодня вбивають російські ракети: «Щиро бажаю українським ветеранам Великої Вітчизняної війни душевної стійкості, доброго здоров'я та довголіття, а всім жителям України — мирного та справедливого майбутнього». Просто ідеальне розщеплення світів.

Тому вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію — провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола".

Фото із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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