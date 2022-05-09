Ядерний удар по Києву 9 травня: відомий екстрасенс та Олексій Арестович оцінили ступінь небезпеки для мешканців столиці

Настання «сакральної» для Росії дати 9 травня багато українців очікують із деякою тривогою: чи не зважиться «кремлівський фюрер» Володимир Путін на те, щоб «увійти в історію» завданням ядерного удару по столиці України?

Свою відповідь на це запитання дали відомий таролог, учасник та півфіналіст 20-го сезону «Міжнародної битви Екстрасенсів» Роман Шептицький та радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На думку Романа, ядерного удару по Києву 9 травня не буде. У зробленому ним розкладі випали карти активного відображення загроз та ефективної роботи ППО.

«Ворог намагається завдати підступного удару, але складається враження, що йому просто нічим це зробити», — вважає екстрасенс.

Водночас дуже ймовірні теракти та диверсії як у столиці, так і по Київській області.

Можуть постраждати об'єкти інфраструктури — мости та залізничні колії, а також торгові центри.

Ворог дуже хотів би знищити всю інфраструктуру України, але найвищі сили не дозволять зробити йому це. Тим не менш, до 11 травня всім співгромадянам, які проживають на правому березі Дніпра та інших великих містах, слід зберігати пильність, оскільки ситуація залишається дуже напруженою і навіть «вибухонебезпечною».

Впевненість у тому, що ядерного удару по Києву не буде, сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Підставу для своєї впевненості він бачить у тому, що до української столиці повернулося американське посольство на чолі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

«Крістіна Квін повернулася з американськими дипломатами до посольства Сполучених Штатів до Києва, чим остаточно закрила питання можливого ядерного удару по Києву», — зазначив він у розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

«Мене всі питають і не тільки мене — чи буде ядерний удар по Києву чи ні, полетять ракети чи ні. Нарешті, Крістіна Квін дала відповідь — не буде по Києву ядерного удару», — сказав він.

При цьому Арестович закликав не вестись на «страшні страшилки»:

«Психоз масовий. Я втомився ці відео записувати, роз'яснювати… Не треба вестися на всі ці страшні страшилки. Причому поширюють начебто не дурні люди і навіть наділені владою, чиновники… Інформаційно-психологічні провокації продовжуватимуться більше, частіше. І до круглих дат, і не до круглих дат», — констатував він, закликаючи співвітчизників не відриватися від реальності.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Зеленського, голова переговорної групи Михайло Подоляк назвав «витонченою вершиною цинізму» звернення путіна 8 травня, в якому він побажав жителям України, яких сам нині знищує, «мирного і справедливого майбутнього».

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