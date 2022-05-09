31.82 / 32.35 33.40 / 34.15
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Масштабна ДТП під Києвом: загинула жінка, травмувалися діти (фото)

9:53 9 травня 2022
Масштабна ДТП під Києвом: загинула жінка та травмувалися діти (фото)

На Київщині 50-річний підприємець за кермом «Hyundai» спровокував маштабне ДТП із загиблими, намагаючи здійснити обгін.

Як повідомили у поліції регіону, о 17:00 8 травня на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки чоловік виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, в результаті чого сталося зіткнення трьох автомобілів — самого Hyundai, а також Renault та ЗАЗ. Саме в останньому загинула літня жінка-пасажир, а 62-річного водія авто було госпіталізовано з політравмами.

З легковика Renault було деблоковано 46-річну жінку та двох її дітей 10 та 12 років — всі вони отримали струс мозку і травми хребта.

ЗАЗ було повністю зім'ято

Кримінальне провадження порушено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу щодо порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, днями на Рівненщині жахливе ДТП за участю мікроавтобуса, автобуса та бензовозу, в якому загинуло 26 людей, спровокував водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito». Він обганяв інший транспортний засіб, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом.

Фото поліції

1283

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: чим корисні йод та зеленка на дачі (відео)

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: названі «два секретні компоненти» для дачі (відео)

Картопля

Перестаньте вносити золу при посадці картоплі: прості та суперефективні прийоми вирощування коренеплоду (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд&nbsp;— урожаєм завалює (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд — урожаєм завалює (відео)

Обробляємо оселедець швидко і без кісток за голландським способом (відео)

Обробляємо оселедець швидко і без кісток за голландським способом (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.