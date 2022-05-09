Масштабна ДТП під Києвом: загинула жінка, травмувалися діти (фото)

На Київщині 50-річний підприємець за кермом «Hyundai» спровокував маштабне ДТП із загиблими, намагаючи здійснити обгін.

Як повідомили у поліції регіону, о 17:00 8 травня на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки чоловік виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, в результаті чого сталося зіткнення трьох автомобілів — самого Hyundai, а також Renault та ЗАЗ. Саме в останньому загинула літня жінка-пасажир, а 62-річного водія авто було госпіталізовано з політравмами.

З легковика Renault було деблоковано 46-річну жінку та двох її дітей 10 та 12 років — всі вони отримали струс мозку і травми хребта.

ЗАЗ було повністю зім'ято

Кримінальне провадження порушено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу щодо порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, днями на Рівненщині жахливе ДТП за участю мікроавтобуса, автобуса та бензовозу, в якому загинуло 26 людей, спровокував водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito». Він обганяв інший транспортний засіб, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом.

Фото поліції

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