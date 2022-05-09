Змінилася логістика постачання: Шмигаль розповів, якою буде ціна бензину найближчим часом

Кабмін має стратегію подолання кризи з дефіцитом бензину, який пов'язаний з наслідками війни, але у майбутньому ціни на пальне можуть змінитися у бік підвищення на кілька гривень.

На цьому наголосив прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Зараз ми завозимо бензин та дизельне паливо, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», — пояснив він.

Шмигаль зазначив, що через знищення інфраструктури змінилася і подорожчала логістика постачання пального. Це може призвести до підвищення цін для споживачів.

«Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит перекриватиметься», — запевнив він.

За словами глави уряду, ведеться робота над усуненням дефіциту пального — ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість палива в Україну.

«Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Може бути, треба бути свідомими з цього приводу, спокійно ставитися до цього, не панікувати», — резюмував він.

Як відомо, дефіцит палива, що виник наприкінці квітня, на АЗС був спровокований ударом рашистів по Кременчуцькому нафтоперегінному заводу (НПЗ). З метою вирішення питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне паливо на 40−43%. Через нестачу палива великі мережі АЗС запровадили ліміти на продаж бензину та дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит та великі черги.

За прогнозами експертів, дефіцит бензину може затягнутися до кінця літа, через що закриється безліч АЗС. 7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на пальне, літр бензину вже коштує близько 55 гривень. Також повідомлялося, що проблема постачання палива в Україну з боку ЄС пов'язана з пробками у портах Східної Європи, для вирішення цього МЗС працює над відкриттям із них «зеленого коридору».

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