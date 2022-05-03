Винна бюрократія? Експерт розповів, коли зникне дефіцит бензину та яка його ринкова вартість

Дефіцит бензину та дизпалива в Україні триватиме два-три місяці. Саме стільки часу потрібно нафтотрейдерам, щоб виконати всі бюрократичні вимоги та налагодити ритмічні постачання бензовозами.

Про це заявив гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін, пише «Фокус» .

«Зараз в Україні стоять порожніми близько 500 бочок бензовозів, які можуть купити та привезти ресурс. Україна не випускає. Причин мільйон — у когось немає екологічного сертифікату, комусь загалом оформлюють закордонні паспорти по кілька місяців. Усю цю бюрократію подолати у найкоротші терміни неможливо. На це піде 2−3 місяці, не раніше» , — каже Леушкін.

Він прогнозує, що протягом найближчих місяців України буде дефіцит палива.

«Весь цей час така ситуація і буде. У кращому випадку клієнти купуватимуть паливо на заправках по 5 літрів» , — застерігає учасник ринку.

Леушкін вкотре розкритикував держрегулювання цін на пальне.

«Сьогодні реальна ціна на оптовому ринку — 48,5 грн/л. На заправках ціна могла б становити 50−55 грн/л. Але таку ціну не можна ставити. Тому на стелах будуть нулі. По 42 грн/л ніхто не буде продавати паливо, такої ціни немає», — констатує експерт.

Також експерт додає, що, незважаючи на обіцянки Міністерства економіки, нестачу пального на ринку не вдасться побороти за сім днів, адже уряд не консультується з учасниками ринку, так само поки що не йдеться і про спрощення бюрократичних процедур.

Водночас Кабмін вирішив скасувати регулювання цін на так звані преміальні чи брендові сорти бензину та дизеля.

Справедливості заради відзначимо, що незабаром дефіцит палива на своїх АЗС можуть відчути і мешканці прикордонних з Україною регіонів країни-окупанта, адже там практично регулярно вибухають склади палива та нафтобази.

413

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter