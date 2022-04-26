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Суспільство та люди

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

14:08 26 квітня 2022
мобілізація до армії

Адвокатка Дар'я Тарасенко отримує багато запитань щодо військового обліку та мобілізації, адже за два місяці війни багато хто так і не розібрався у цих питаннях, і існує багато міфів. Деякі з них вона розвінчала.

«Я ніколи не служив, тому не можу бути призваний».

— Помиляєтесь. Мобілізують і тих, хто з досвідом, і тих, хто його не має. Різниця лише в тому, що перших одразу відправляють на службу, а інші спочатку проходять навчання 1−3 тижні.

«Мене можуть призвати лише за місцем «прописки».

— Ні. Чоловіки, що змінили місце проживання, зобов'язані повідомити про це військкомати, і за новим місцем проживання їх ставлять на військовий облік та можуть мобілізувати.

«Мене не призвуть, бо я маю «білий білет».

— Якщо під «білим білетом» ви маєте на увазі військовий квиток із записом «Непридатний до служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час», то ви вважаєтесь обмежено придатним і можете бути мобілізованим, хоча і з певними обмеженнями.

«Мене не можуть призвати, бо я знятий з військового обліку».

— Якщо у вашому військовому квитку є запис про зняття з військового обліку на підставі Наказу 342 Міністерства оборони України від 2006 року, ви вважаєтесь таким, що перебуваєте на військовому обліку та можете бути мобілізованим.

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину».

— Такої підстави для відстрочки від призову, як наявність маленької дитини, в законодавстві немає.

«Мені не вручать повістку, бо я маю право на відстрочку від призову».

— В сьогоднішніх умовах військкомати не знають про наявність у вас підстав для відстрочки від призову (наприклад, троє неповнолітніх дітей або батьки з інвалідністю 1−2 групи), доки ви їм про це не повідомите. Тому ваша задача — повідомити про це військкомат та надати відповідні документи, а не розраховувати, що і самі мають знати.

«Я не можу бути мобілізованим, бо маю право на відстрочку від призову».

— Особи, що мають право на відстрочку від призову, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Якщо ви такого бажання не маєте, не забудьте повідомити про це для уникнення непорозумінь (і краще в письмовій формі).

Нагадаємо, в Україні скасовано весняний призов до армії. Крім того, у Верховній Раді запропонували розширити список громадян, які не підлягають мобілізації.

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