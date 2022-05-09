Влаштували «вогнище перемоги»: бійці ЗСУ на честь свята ліквідували техніку російських нацистів (фото, відео)

Поки російські окупанти перебувають на українській землі, боротьба з ними триває щодня і щохвилини, українські військові продовжують знищувати ворога та його техніку навіть у святкові та вихідні дні.

Так, 9 травня миколаївські десантники ліквідували російський бронеавтомобіль та «Тигр» разом з екіпажем.

«От так миколаївські десантники привітали російських окупантів із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», — повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується у Миколаєві.

Так само «відзначили» День перемоги над нацизмом та побратими миколаївців з 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ Збройних сил України.

Своїми швидкими і вмілими діями вони спалили танк рашистів, влаштувавши «багаття перемоги», полум'я від якого яскраво висвітлило передсвітанковий сутінок.

«У попіл. Спасибі!», «Майстерне виконання», «Шашлики на травневі свята ніхто не скасовував», — пишуть у коментарях вдячні українці.

Нагадаємо, захисниками та захисниками України минулої доби лише на території Донецької та Луганської областей було успішно відбито 6 атак ворога та знищено 20 танків, артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника. Серед знищених українськими бійцями техніки окупантів виявилася й новітня версія російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М «Прорив».

Фото facebook.com/79AMBUA

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