Ворог зазнає великих втрат і намагається не допустити виходу ЗСУ до державного кордону, — Генштаб (відео)

На початок 75-ої доби протистояння України російському воєнному вторгненню ворог концентрувався на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне та Попасна, а також готувався до продовження наступальних дій в напрямках на Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку, значно наростивши вогневий вплив і активно задіюючи авіацію та артилерію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На противагу ворогу захисниками та захисницями України за минулу добу лише на території Донецької та Луганської областей було успішно відбито 6 атак ворога та знищено 20 танків, артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Серед знищених українськими бійцями техніки окупантів — і найновіша версія російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М «Прорив».

Також силами підрозділів протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ 10 повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», один БпЛА типу «Форпост» та три крилаті ракети.

Тим часом на Слобожанському напрямку ворог зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

Нагадаємо, напередодні злочинно обстріляв населені пункти Харківщини Прудянку, Слатине та Циркуни (над останнім окупанти вже втратили контроль).

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