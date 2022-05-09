Копіюють нацистів: Зеленський про дії путінських нелюдів в Україні

Президент Володимир Зеленський упевнений, що авіаудари російських військових українськими містами та «фільтраційні табори», які вони влаштовують у нашій країні — це явна спроба наслідувати зло, яке несли свого часу Європі нацисти.

Про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів країн «Великої сімки» 8 травня, в якій він взяв участь разом із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо (той прибув до Києва з коротким візитом).

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«Сьогодні … ключовий день пам'яті всіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру та неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні — пам'ять, для нашого народу щодня, на жаль — це просто новини», — заявив президент.

Також Володимир Зеленський розповів про удар авіації рашистів по селищу Білогорівка Луганської області, яке призвело до загибелі 60 людей. Українці ховалися від обстрілів у приміщенні звичайної школи, за якою і було завдано російського авіаудару.

«Робити таке — це наслідувати саме те зло, яке несли Європі нацисти. Ракетні удари по Одесі та іншим нашим містам — це наслідування того, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищити міста Європи», — наголосив Зеленський.

Крім того, президент упевнений, що депортація до Росії понад 500 тисяч українців і так звані «фільтраційні табори», які російські війська створили на окупованій території України, — це також наслідування депортацій та концентраційних таборів, які нацисти робили в Європі.

У наші дні українці бачать і гинуть від того, що мало залишитися в далекому минулому, і що точно не мало повернутися до Європи через 77 років.

«Але, на жаль, я констатую: це повернулося. А тому повернулася і солідарність всього вільного світу. Тому повернулися і такі історичні поняття, як „ленд-ліз“ та „План Маршалла“. Дякуємо за ці ініціативи Сполученим Штатам Америки, нашим європейським колегам. Тому ми знову об'єднані в антивоєнну коаліцію, щоб врятувати демократію та свободу в Європі, гарантувати мир і безпеку. Я вдячний вам за цю солідарність і за це об'єднання», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 8 травня Зеленський звернувся з потужним посланням про мир до народу України та інших країн із символічного місця — зруйнованої авіацією ворога містечка Бородянка під Києвом.

Фото Офісу президента України

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