Обстрілом Одеси у день візиту президента Євроради росія показала своє справжнє ставлення до Європи, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні згадав потужний ракетний удар по Одесі, де 9 травня перебував президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Попри присутність президента Європейської ради російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не казали у москві», — зазначив Зеленський.

По його словам, Шарль Мішель побачив на власні очі, що означає заблоковане море: «Вперше за десятки й десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, немає звичайної портової роботи. Напевно, цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни».

Володимир Зеленський відзначив, що без українського аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства, а з часом ситуація може стати відверто страшною.

«Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи та голоду в країнах Африки, країнах Азії. Це — прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно — усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на росію, через дієве примушування рф до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну», — сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський під час відеоконференції лідерів країн «Великої сімки» розповів про удар авіації рашистів по селищу Білогорівка Луганської області, де під завалами школи загибли близько 60 мирних жителів. Люди ховалися у приміщенні від россійських обстрілів.

Фото Офиса президента

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter