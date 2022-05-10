За подарунок від футболіста: вболівальниця повністю оголила груди на матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Мабуть, найбільш обговорюваною подією матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу між «Атлетиком» та «Валенсією» у Більбао (0:0) стало відверте фото, яке одна з уболівальниць команди господарів зробила просто на трибуні стадіону «Сан-Мамес».

Фанатка, не соромлячись великої кількості чоловіків, які перебували поруч (поєдинок відвідали понад 40 тисяч уболівальників), повністю оголила груди.

Пізніше з'ясувалося, що сміливою вболівальницею виявилася актриса фільмів для дорослих Тіна Фаєр. У соцмережах вона похвалилася тим, що після гри зірковий нападник «Атлетика» Іньякі Уільямс подарував їй футболку. «Власниці найкращих грудей», — серед іншого написав на майці іспанський футболіст.

Крім того, Тіна виклала у своєму Telegram-каналі відео, на якому знято, як вона знімає з себе футболку та топ. Ось тільки ролик обривається на найцікавішому місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер.

Фото Instagram

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