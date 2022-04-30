«Реал» з унікальним досягненням головного тренера став чемпіоном Іспанії: відеоогляд «золотого» матчу

Мадридський «Реал», який поступився у гольовій перестрілці «Манчестер Сіті» в першому півфіналі Ліги чемпіонів, розгромив у рамках 34-го туру примери каталонський «Еспаньйол» (4:0) та достроково став чемпіоном Іспанії.

У кожному з таймів «вершкові» забили по два м'ячі, і незважаючи на те, що суперник мав територіальну перевагу, підопічні Карло Анчелотті легко довели матч до впевненої перемоги. Таким чином, мадридці за чотири тури до фінішу стали недосяжними для конкурентів та у 35-й раз в історії став найсильнішим клубом країни.

Додамо, що українець Андрій Лунін не зіграв у нинішньому сезоні жодного матчу у примері за «Реал», провівши лише два поєдинки в Кубку Короля. Наш співвітчизник поки що програє конкуренцію Тібо Куртуа і ніяк не може «вибратися» з-за спини бельгійця.

Зазначимо також, що унікальне досягнення підкорилося наставнику «вершкових» Карло Анчелотті. 62-річний італієць став першим в історії тренером, кому вдалося тріумфувати зі своїми клубами у п'яти топ-чемпіонатах Європи. Зокрема, Анчелотті приводив до золотих нагород «Мілан» в Італії (2004 року), «Челсі» в Англії (2010), «ПСЖ» у Франції (2013), «Баварію» в Німеччині (2017) і ось тепер «Реал» в Іспанії (2022).

Карло Анчелотті став першим тренером, кому вдалося виграти п'ять топ-чемпіонатів Європи

А для бразильця Марсело цей трофей став 24-м у складі «Реала», і захисник став найтитулованішим футболістом в історії «королівського» клубу. За цим показником він випередив легенду «вершкових» Франсіско Хенто, у якого 23 титули, далі йдуть Серхіо Рамос (22), Мануель Санчіс та Карім Бензема (по 21).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Реала» Оскар Міньямбрес продає в кіоску цигарки.

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