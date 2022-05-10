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Куди зник Олег Винник: фанати стурбовані мовчанням артиста

11:54 10 травня 2022
Олег Винник

Фанати Олега Винника, який у перший день війни звернувся до українців та був активним у соціальних мережах, стурбовані його мовчанням та цікавляться, куди ж подівся улюбленець публіки. То він місяць не виходив на зв'язок. А тепер зачаїв мовчання після поста-вітання з Великоднем. Не розповідає нічого й у сторіс.

Олег Винник не каже, де він перебуває і чим зараз займається. Артиста не було помічено в міжнародних благодійних концертах у Європі, в яких беруть участь багато українських артистів.

У коментарях Винникові докоряють за мовчання. Пишуть, що його популярність допомогла б розповісти світові більше правди про війну в Україні.

Також шанувальники припускають, що Винник міг виїхати до Німеччини, де розпочинав свою кар'єру та жив довгий час. Інші джерела повідомляють, що Олег перебуває в Україні.

Раніше Олег Винник звернувся до матерів російських солдатів із закликом не відпускати їх на війну з Україною.

Також артист показав у чуттєвому кліпі «Сльози на землі», на що рашисти перетворили квітучу Україну.

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