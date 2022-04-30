Дружина Усика тричі «прострілила» голову путіну та помістила зображення агресора на надгробок (фото)
Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика, яка нещодавно пояснила, чому її чоловік довго не відповідав на запитання «Чий Крим?», продемонструвала непогані навички у стрільбі
Катерина «відірвалася» в тирі, де в якості мішень було зображення кремлівського диктатора володимира путіна. Із серії пострілів три кулі влучили в голову агресору — мати трьох дітей боксера здійснила мрію ледь не всіх українців. Щоправда, не в тирі, а в реальному житті…
Також жінка показала надгробок із портретом путіна в образі Гітлера та «відкритою» датою смерті у 2022 році. «Моя позиція», — підписала дружина Усика під фото, яке розмістила на своїй сторінці в Instagram. Ваші слова, Катерино, та Богу б у вуха…
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика показала наслідки «російського миру» для їхнього будинку під Києвом.261
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