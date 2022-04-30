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Спорт

Дружина Усика тричі «прострілила» голову путіну та помістила зображення агресора на надгробок (фото)

13:14 30 квітня 2022
Катерина Усик

Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика, яка нещодавно пояснила, чому її чоловік довго не відповідав на запитання «Чий Крим?», продемонструвала непогані навички у стрільбі

Катерина «відірвалася» в тирі, де в якості мішень було зображення кремлівського диктатора володимира путіна. Із серії пострілів три кулі влучили в голову агресору — мати трьох дітей боксера здійснила мрію ледь не всіх українців. Щоправда, не в тирі, а в реальному житті…

Також жінка показала надгробок із портретом путіна в образі Гітлера та «відкритою» датою смерті у 2022 році. «Моя позиція», — підписала дружина Усика під фото, яке розмістила на своїй сторінці в Instagram. Ваші слова, Катерино, та Богу б у вуха…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика показала наслідки «російського миру» для їхнього будинку під Києвом.

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