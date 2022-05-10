«11-річного хлопчика ґвалтували 10 годин поспіль на очах у матері, прив'язаної до стільця. Він після цього місяць мовчав», — Денисова

Жертвами сексуального насильства з боку російських солдатів ставали не лише неповнолітні дівчатка, як це було, зокрема, з 14-річною мешканкою Бучі, а й маленькі хлопчики. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповіла омбудсменка Людмила Денісова.

За її словами, на сьогоднішній день складно сказати, скільки дітей загинули через війну, розв'язану росією в Україні. Адже не відомо, скільки загиблих залишається під завалами, які ще не розібрані.

«А скільки душ покалічено, неможливо сказати. Хлопчика, якому 11 років, ґвалтували 10 годин поспіль на очах у матері, яку прив'язали до стільця. Він після цього місяць мовчав. Тому наше завдання — зафіксувати якнайретельніше злочини, дати оцінку згідно з Женевською конвенцією та міжнародного гуманітарного права, передати відповідним органам, Міжнародному кримінальному суду, що ми й робимо, та поінформувати світ про це», — сказала Денисова.

Раніше омбудсменка розповідала про 17-річну мешканку Ірпеня, на очах якої російські солдати ґвалтували її матір та 15-річну сестру, обох немає в живих. Дівчина провела в будинку з їхніми тілами кілька днів і лише після визволення міста змогла поїхати до бабусі.

Фото Pixabay

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