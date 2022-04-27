У разі аборту може не бути дітей: зґвалтована п'ятьма окупантами 14-річна дівчина планує виносити дитину

Моторошна історія звірств і насилля в Бучі отримала своє жахливе продовження — 14-річна місцева дівчина після зґвалтування групою російських окупантів виявилася вагітною і нині планує залишити дитину, хоча її біологічний батько — окупант і ґвалтівник. Її історію розповіла психологиня Олександра Квітко, яка працює на гарячій лінії омбудсменки Людмили Денісової для надання психологічної допомоги, пише «Радіо Свобода».

Олександра каже, що родина дівчини вирішили залишити дитину, адже лікарі попереджають: якщо зараз зробити аборт, постраждала імовірно не зможе більше мати дітей. Тепер психологиня допомагає дівчині прийняти цю дитину.

Однак 14-річна дівчинка виявилася не єдиною, яка стала жертвою збочень рашистів — нині Квітко працює із п’ятьма дівчатами віком 14−18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами.

А всього станом на 25 квітня на гарячу лінію омбудсменки надійшли звернення про 101 випадок сексуальних злочинів на нещодавно звільнених від російських загарбників територіях України. Серед постраждалих — не лише жінки, а й чоловіки та малі діти. Наймолодшій постраждалій, з якою працює Олександра, 10 років.

«Часто ґвалтують дівчат 14,15,16 років. Після війни в Україні буде багато вагітних підлітків», — з сумом констатує Квітко.

Поки відомо лише про 12 випадків примусової вагітності серед постраждалих від зґвалтувань, але їх насправді більше — лише малий відсоток постраждалих готовий розповідати про те, що з ними сталося, повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Лише за перші два тижні стало відомо про 400 подібних випадків, і дзвінки продовжують надходити.

Нагадаємо, нині стає відомо і про сексуальне насилля щодо мешканок і захопленої ворогом території півдня України.

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