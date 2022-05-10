НБУ запровадив обмеження на використання банківських карток за кордоном: що важливо знати

У НБУ, де раніше рекомендували українцям, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс «Зелена карта», розповіли про деякі обмеження щодо використання за кордоном банківських карток, випущених в нашій країні.

Так, у Нацбанку повідомили, що з 10 травня набула чинності постанова, згідно з якою, зокрема, дозволено здійснювати перекази за кордон з метою виплат аліментів

«Тимчасово заборонено розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та оплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками. Відповідні зміни спрямовані на обмеження непродуктивного відтоку капіталу та захист міжнародних резервів України», — зазначили у НБУ.

При цьому уточнюється, що зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг — вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень.

Раніше в НБУ повідомляли, що українці можуть переказувати на картки фізичних осіб, які виїхали за кордон, гроші в межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць. Якщо людина має ще й валютну картку, то переказ також дозволений у межах окремого ліміту у 100 тисяч грн на місяць.

Фото Pixabay

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