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Тіна Кароль вирушила до Японії

12:08 11 травня 2022
Тіна Кароль

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка бере участь у благодійних проектах у всьому світі, вирушила до Японії. В аеропорту зірку з букетом соняшників зустрічав відомий японський бізнесмен та мільярдер Хіросі Мікітані. Другого дня російського вторгнення Мікітані, якому належить популярний месенджер Rakuten Viber, пожертвував Україні 8,7 мільйона доларів.

«Надзвичайно вдячна великому другу України, філантропу Хіросі Мікітані за підтримку України! Далі буде», — написала Тіна Кароль під спільними фото.

В Токіо в Тіни Кароль заплановано виступ, а також зустрічі з офіційними особами та дипломатами.

Співачка активно займається благодійною діяльністю для підтримки України під час війни. У Варшаві вона організувала штаб інформаційного спротиву, а також брала участь у патріотичному перформансі під час футбольних матчів наших команд.

Також «ФАКТИ» повідомили про те, що Джамала продає свою унікальну дизайнерську сукню, в якій відкривала «Євробачення» у Києві.

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