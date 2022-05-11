Чи можна з працівником, який перебуває в країні ЄС, дистанційно призупинити трудовий договір: роз’яснює юрист

Більшість українців, які, рятуючись від війни, перебувають в країнах ЄС, вже скористалися механізмом отримання тимчасового захисту, який надається до 4 березня 2023 року. Відповідно до умов Директиви про тимчасовий захист, особа може вільно переміщуватися в країнах ЄС. При цьому Директива не містить жодних застережень щодо можливості завчасного повернення в Україну або тимчасових поїздок додому. Частина працівників приймає рішення не виїжджати за межі країни ЄС, доки діє у них тимчасовий захист. Чи це може бути підставою для призупинення дії трудового договору, розповідає голова Комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів України Вікторія Поліщук.

«Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором, — пояснює Вікторія Поліщук. — Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Тобто, перша умова для призупинення — це неможливість виконання роботи з боку працівника або неможливість її надання роботодавцем. Основна причина — військова агресія. Чи існує абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи? Якщо так, то запроваджуємо. Якщо ні й працівник може виконувати роботу, то запроваджуємо дистанційну роботу (або, можливо, працівник бере відпустку). Для прикладу, відпустка власним коштом надається до закінчення воєнного стану. Ще існує простій, але за нього потрібно сплачувати відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України».

За словами експертки, для призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб:

«Друга умова для організації призупинення — це наявність зв'язку із працівником. Можна використовувати дистанційний зв'язок. Якщо працівник виходить на зв'язок, то повідомляємо йому про призупинення трудового договору. Мінекономіки наголошує, призупинення трудових відносин слід оформити кадровим наказом. А якщо із працівником укладено документ у вигляді трудового договору (контракту) — до нього теж треба внести зміни. Проте треба пам’ятати, що ці зміни — тимчасові. Тобто в обох документах — і в наказі, і в додатковій угоді (за необхідності) — треба чітко зазначити, скільки триватиме таке призупинення. Період тривалості призупинення може бути як фіксований, так і без зазначення конкретної дати, але із наведенням події, коли він закінчиться (по дату скасування/припинення воєнного стану в Україні)».

Раніше адвокат пояснив, чи можна перервати контракт у теробороні.

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